Wine&Thecity - Formaggio DiVino all’hotel Piazza Bellini | domani degustazioni con miele e vino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’Hotel, nel cuore del centro storico di Napoli a via Costantinopoli 101, apre al pubblico il suo suggestivo cortile in occasione della 16° edizione di Wine&Thecity,venerdì 24 maggio (dalle ore 18 alle ore 21), per presentare “”, l’evento fra musica, arte ein collaborazione con Onaf, Organizzazione Nazionale Assaggiatori die Associazione Api e Biodiversità. Una serata speciale che rientra nel programma di appuntamenti della rassegna sulla cultura deldedicato quest’anno al tema delle “api”, della vita e del pianeta, e che si svolge nella settimana della giornata internazionale della Biodiversità (22 maggio). Protagonista dell’evento sarà proprio il, insieme ai pregiati formaggi che i visitatori potranno degustare in abbinamento ai vini delle cantine Casale del Giglio (formaggi freschi e semi stagionati con vini bianchi, stagionati in abbinamento a vini rossi e una rivisitazione della cheesecake in abbinamento aldolce).