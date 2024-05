WhatsApp Beta si aggiorna e si affida all’IA per la foto del profilo

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android, ossia la versione 2.24.11.15 L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna e migliora una delle novità in arrivo proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Nelle scorse ore sono state rilasciate due nuove versioni beta di WhatsApp per Android: sono le versioni 2.24.11.13 e 2.24.11.14 L'articolo WhatsApp si aggiorna in beta due volte con una comoda novità e un fix proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

WhatsApp è costantemente al lavoro per migliorare l'esperienza d'uso e gli ultimi aggiornamenti della Beta anticipano novità rilevanti per community e chat. L'articolo WhatsApp Beta per Android anticipa un paio di novità per community e chat proviene da TuttoAndroid.

tuttoandroid