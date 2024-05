Von der Leyen | bene con Meloni -è pro-Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 23 maggio 2024) 18.54 "Il Rassemblement National in Francia, AfD in Germania o Konfederacja in Polonia hanno in comune che sono amici di Putin e vogliono distruggere la Ue".Così von der, candidata del Partito popolare europeo, in un dibattito tra i candidati alla Presidenza della Commissione Ue. Con Giorgia"c'è un'ottima collaborazione. E' chiaramente una persona pro-Europa", dice von der. Aggiunge però che sui diritti Lgbtiq+ ha un "approccio completamente diverso" da lei.