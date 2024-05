Volley - l’Italia liquida la Germania | Michieletto sho - prima vittoria in Nations League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha sconfitto lacon un secco 3-0 (25-21; 25-18; 25-23) e ha conquistato lanelladimaschile. I Campioni del Mondo hanno incominciato in maniera brillante la propria avventura nella prestigiosa competizione internazionale, imponendosi a Rio de Janeiro (Brasile) e ottenendo un successo importante anche in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, visto che al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per i Giochi. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno dominato i primi due set, mentre nella terza frazione sono riusciti a rimontare da 15-20 e 19-23. Prova di grande impatto da parte dello schiacciatore Alessandro(14 punti, 2 ace, autore degli ultimi quattro punti consecutivi che hanno ribaltato il terzo set), dell’opposto Yuri Romanò (13) e del centrale Roberto Russo (11 punti, 4 muri) affiancato in reparto da Gianluca Galassi (1).