(Di giovedì 23 maggio 2024) Serata magica per la palleggiatrice della Nazionale Italiana di Carlotta Cambi. E’ lei, nata e cresciuta a Montopoli, la condottiera della straordinaria rimonta e vittoria contro la Turchia siglata lo scorso weekend davanti a undicimila spettatori. Una prestazione sublime della giovane regista, classe 1996, che ha orchestrato al meglio una gara perfetta conquistando il titolo di Mvp della partita. Si tratta della terza vittoria della Nazionale di Velasco impegnata nella ball Nations League. Il tecnico la schiera da titolare fin dal fischio d’inizio e Cambi sfodera una prestazione personale magistrale: sorridente, cinica e sportivamente spietata mette a segno 7 punti personali. Un tesoro personale notevole per il ruolo di palleggiatrice ottenuto per di più contro la formazione più forte del mondo. Ma non solo. Carlotta chiama schemi, coinvolge tutte le sue schiacciatrici, varia il gioco, attacca di prima intenzione, brilla al servizio, trafigge con pallonetti pirotecnici.