Visnadi | Oaktree-Inter? Due anni li dura tutti! Ma che non cambi nulla non ci credo

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha parlato della situazione relativa a, che ieri ha preso ufficialmente l’. Il giornalista si esprime su due questioni. TEMPISTICHE E SCENARI ? Gia Radio Radio Mattino Sport e News si esprime su: «Ci sono dei tempi, devono maturare delle cose:non haesse a vendere. Quando finirà il contenzioso legale con Suning a cui dovrà versale la sua quota, non diventa padrona dell’solo con questi 395 milioni, ma dovrà scontare 412 milioni di bond entro il 2027. Ma l’si valorizzerà in questitramite stadio e risultati sportivi. L’era didueli, ma potrebbere ancora di più». ATTENZIONE ? Poiavvisa: «Ma occhio ad una cosa: che nonio non ci. Questa squadraandoha sempre finito in passivo e ha ricevuto il massimo dai risultati sportivi. Mi aspetto che contratti come quelli che sarebbero stati a due cifre per Lautaro Martinez non ci saranno.

Il futuro societario dell’Inter è nelle mani di Steven Zhang e Oaktree, il cui prestito scadrà tra pochissimi giorni. In attesa di scoprire come finirà la vicenda, Gianni Visnadi avverte su un eventuale scenario. COMPRATORI – Gianni Visnadi, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, dichiara sull’Inter: «Oaktree è in mala fede? C’è un debito, saldando il debito finisce tutto. inter-news

Inter, Oaktree s'è preso tutto: il futuro ma anche il passato - Inter, oaktree s'è preso tutto: il futuro ma anche il passato - Delinea la strategia ("stabilità e prosperità") e rivendica il ruolo avuto nel garantire fin qui stipendi e risorse ... ilgiornale

Visnadi duro: «Zhang non ha più credito a livello internazionale!» - visnadi duro: «Zhang non ha più credito a livello internazionale!» - Il giornalist visnadi si è espresso sulla situazione finanziaria vissuta da Zhang, ribadendo come sia così negativa da avergli impedito di godere di un certo credito presso gli investitori internazion ... informazione

L'Inter fa l'Americana - L'Inter fa l'Americana - Non è più successo nulla, il presidente non ha più parlato, ma soprattutto non ha pagato i 380 milioni che entro ieri doveva restituire al fondo oaktree. E così ha finito per perdere l'Inter, che in 8 ... ilgiornale