Violo Presidente Geologi | Tutti gli interventi uomo abbiano approccio sostenibilità

(Di giovedì 23 maggio 2024) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) – “L’elemento terra è l’infrastruttura portante di tutte le altre. La terra ci da vita, senza la terra non c’è vita. Anche l’acqua, passa dalla terra, va salvaguardata. Ovviamentegliche fa l’devono avere undiper non creare danni ambientali che, purtroppo, stanno causando delle modificazioni che noi vediamoi giorni attraverso i cambiamenti climatici”. Lo ha detto all’Adnkronos Arcangelo Francescodel Consiglio nazionale dei, a margine della prima giornata del Congresso nazionale a Palazzo dei Normanni di Palermo. “Quello dei cambiamenti climatici e di tutte le conseguenze, come il dissesto idroco o scarsità idrica, sarà un tema affrontato e faremo delle proposte attraverso dei tavoli tematici che saranno portati ai decisori politici. Ma parleremo anche di transizione energetica”, ha aggiunto.