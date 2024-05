Violenta una sedicenne in una camera d’albergo | arrestato

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un uomo di 53 anni è stato condannato a quattro anni di reclusione per averto una ragazzina di sedici anni in unad'albergo. .

MotoGp, Aleix Espargarò si ritira: “Orgoglioso di tutto”. Era una scommessa, lascia da pilastro dell’Aprilia e scatena il mercato piloti - MotoGp, Aleix Espargarò si ritira: “Orgoglioso di tutto”. Era una scommessa, lascia da pilastro dell’Aprilia e scatena il mercato piloti - “ Ho deciso di smettere a fine stagione, ho avuto una carriera lunga e strana “. Voce tremante e lacrime agli occhi: così, Aleix Espargarò annuncia in conferenza stampa l’ addio alla MotoGP – al termi ... ilfattoquotidiano

Il giovane Carlo Acutis sarà proclamato santo: morì a 15 anni per leucemia. Con lui anche don Giuseppe Allamano - Il giovane Carlo Acutis sarà proclamato santo: morì a 15 anni per leucemia. Con lui anche don Giuseppe Allamano - Il giovane Carlo Acutis, morto a soli 15 anni nel 2006 per leucemia, e don Giuseppe Allamano, fondatore delle Missioni della Consolata, saranno proclamati santi. La decisione è stata presa durante un’ ... ilfattoquotidiano

Via libera della Camera al decreto Superbonus, è legge - Via libera della camera al decreto Superbonus, è legge - Roma – Via libera dell'Aula della camera al decreto Superbonus. I sì sono stati 150, i no 109. Il provvedimento, che aveva già ricevuto il via libera dal Senato il 16 maggio, diventa legge. Tra le pri ... ilsecoloxix