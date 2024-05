Violenta l’ex compagna e minaccia di ucciderla: condannato a sette anni e mezzo - Violenta l’ex compagna e minaccia di ucciderla: condannato a sette anni e mezzo - Un uomo è stato condannato a sette anni e mezzo di reclusione dal tribunale di Como perché accusato di violenza sessuale nei confronti dell'ex, minacce ... fanpage

Note classiche sul lago d’Orta con il Festival Cusiano di Musica Antica - Note classiche sul lago d’Orta con il Festival Cusiano di Musica Antica - Gli eventi si articolano in una Masterclass, sette Intermezzi di Mezzodì e sette Concerti serali e il Concerto “Sulle ali del canto” ... lavocedinovara

Latitante arrestato in Belgio dai carabinieri di Fermo - Latitante arrestato in Belgio dai carabinieri di Fermo - Latitante arrestato dai carabinieri di Fermo in Belgio. I militari dell'Arma hanno arrestato un ricercato condannato a sette anni di carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA) ... ansa