Viaggiatori straordinari - Malgieri legge il libro di Valle sul coraggio degli esploratori italiani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 23 maggio 2024) Finalmente anche l’Italia ha il suo Pantheon di “esistenze estreme” raccolte in un attraentedi Marco, Neri Pozza, pp. 308. 20 euro) che non è da meno, per profondità e completezza, rispetto alle analoghe biografie dipubblicate nel mondo anglosassone. I nomi di Livingstone, Stanley, Burton, Speke possono benissimo stare accanto agli animatori della “comunità avventurosa” italiana cheha ricostruito, rintracciando tra il XVIII secolo ed i giorni nostri, le figure più significative (ma anche quelle che lo sono state di meno),che hanno issato nei cinque continenti il vessillo italiano rapportandosi con figure analoghe, con popoli sperduti, con civiltà sepolte, con esperienze rare nelle terre più selvagge e sconosciute dove dagli usi ai costumi dalla religiosità alle tradizioni, dalle abitudini culinarie ai vestimenti se non bizzarri quanto meno eccentrici fanno del mondo un Pianeta di variegate ed innumerevoli modi di vivere accomunati dall’unica razza che può e deve essere riconosciuta: la razza umana.