Verso Atene - il diario | l' amore di Jo-Jo Oltre 40 000 fiorentini coinvolti nella finale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 23 maggio 2024 – Il conto alla rovescia scorre inesorabile, accelerato dal trionfo dell'Atalanta a Dublino in Europa League. Troppa la voglia di giocare ladicontro l'Olympiakos. Sei giorni ancora, da scandire e vivere nel migliore dei modi. Senza frenesia e ansia, per chi sarà possibile. Firenze freme, ha voglia di godersi una notte da protagonista. Lo scorso anno l'ha sfiorata due volte, adesso ci crede più che mai. Oggettivamente è l'occasione più ghiotta. Inter e West Ham furono avversari con cui i viola giocarono (quasi) alla pari, ma rose alla mano erano largamente superiori ai gigliati. Stavolta no. L'Olympiakos ha compiuto l'impresa di eliminare l'Aston Villa e si è regalato un percorso di livello, ma numeri e dati dicono che la rosa dei greci vale meno della metà di quella della Fiorentina. Aggiornamento sul fronte dei numeri: a stasera sono27.000 gli spettatori che hanno comprato il biglietto per il Franchi.

