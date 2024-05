Verruche | cosa sono - caus - cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lelesioni epidermicheate da un’infezione virale dovuta a specifici ceppi del Papilloma virus umano (HPV). L’infezione si trasmette spesso tramite il contatto con superfici contaminate in ambienti comuni, come palestre, piscine, docce e bagni pubblici. Leposcolpire individui di qualsiasi sesso ed età, mapiù comuni nei bambini e nei giovani. Le aree del corpo più frequentemente interessatele mani e i piedi, il volto e la zona genitale. Lenonparticolarmente dolorose e non comportano gravi rischi di complicazioni per il paziente. Tuttavia, rappresentano un disturbo altamente contagioso che puòare fastidi, arrossamento e a volte dolore o prurito. In alcuni casi, leposriassorbirsi spontaneamente senza bisogno di trattamenti specifici. Tuttavia, se il problema persiste, è consigliabile consultare un medico per la rimozione, poiché ledi origine virale tendono a crescere e possviluppare radici profonde, aumentando il rischio di ulteriori complicazioni.