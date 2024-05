Venezia affonda il Palermo Ora al Penzo basta poco

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Serie B è vicina al traguardo finale: ancora cinque gare e poi la stagione 2023-2024 potrà essere riposta in soffitta. A inizio settimana sono state giocate le sfide di andata delle semifinali playoff, nelle quali sono emersi alcuni dettagli molto interessanti. Al "Barbera" ilnon è riuscito a ripetere la scintillante prestazione offerta nel preliminare con il Sampdoria, e così ilha sbancato lo stadio rosanero grazie alla rete siglata da Pierini intorno all’ora di gioco. Dopo un primo tempo nel quale la formazione di mister Mignani aveva mostrato qualche timido tentativo di rompere l’equilibrio, nella ripresa i lagunari hanno conquistato il predominio territoriale e hanno ottenuto una vittoria meritata. Nella sfida di ritorno, venerdì 24 maggio al "", albasterà vincere, pareggiare o perdere con un gol di scarto per centrare l’accesso alla finale. Sabato 25 invece avrà due risultati su tre – vittoria o segno ‘X’ – la Cremonese, uscita indenne dal terreno del "Ceravolo" nella semifinale di andata.

