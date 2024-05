Vela - Fiumicino-Giannutri-Fiumicino | il 25 e 26 maggio la competizione di 130 miglia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024), 232024 – È tutto pronto aper la regata costiera “”, la manifestazione velica su un percorso di circa 130che partirà dalla costa laziale per raggiungere l’arcipelago toscano e far ritorno al punto di partenza. La regata, giunta alla IX edizione e organizzata dal Circolo Velico– in collaborazione Nautilus Marina, CS Yacht Club e Porto Turistico di Roma –, partirà sabato mattina dallo specchio acqueo antistante il porto canale die impiegherà le circa venti imbarcazioni partecipanti in una navigazione di circa 24 ore consecutive. L’edizione 2024 si presenta con un nuovo percorso che prevede una boa virtuale di disimpegno posizionata cinquea sud est di Porto Ercole e proseguirà con la circumnavigazione dell’isola di, per fare di nuovo rotta verso il punto di partenza, dove sarà posizionato il traguardo.