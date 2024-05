Vediamo i mostri | distruggono un treno e rompono una bottiglia in testa a un passeggero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) A Piacenza, una coppia formata da un uomo e una donna è finita in questura dopo aver danneggiato une spaccato unaina un. Come riportato da Il Piacenza, i due rischiano una serie di denunce con le accuse di danneggiamento aggravato, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. I fatti sono avvenuti poco dopo la mezzanotte di mercoledì 22 maggio nella stazione di Piacenza. La coppia, forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, raccontava di “vedere iintorno a loro” e aveva iniziato a vandalizzare il vagone di unregionale fermo quando è stata raggiunta dalle forze dell’ordine chiamate dagli altri passeggeri. I due hanno opposto resistenza agli ufficiali e in preda alla violenza sono arrivati a spaccare unaina una delle persone nel loro raggio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale a bordo di un’ambulanza, mentre i due sono stati immobilizzati e portati in Questura.