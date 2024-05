(Di giovedì 23 maggio 2024) Nathan Van, ospite inTV su Eurosport durante il Giro d'Italia, ha scatenato ilndo unsu Tadej. L'ex gregario di Roglic e Vingegaard, che si è dovuto ritirare per problemi cardiaci nel 2023, ha utilizzato una serie di espressioni scurrili, senza più riuscire a fermarsi. .

Van Hooydonck racconta un aneddoto su Pogacar ma è una parolaccia dietro l’altra: panico in diretta TV - Van hooydonck racconta un aneddoto su Pogacar ma è una parolaccia dietro l’altra: panico in diretta TV - Nathan Van hooydonck, ospite in diretta TV su Eurosport durante il Giro d'Italia, ha scatenato il panico raccontando un aneddoto su Tafej Pogacar ... fanpage