Uomini e Donne puntata 23 05 replica | dove rivedere la scelta di Daniele

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladiin onda il 23 maggio 2024 vede protagonistaPaudice che fa la sua. Il tronista arriva fino alla fine di questa edizione concludendo il suo percorso con un finale romantico e dolce. Infatti, a differenza di Ida Platano,sembra aver trovato la sua anima gemella in questi mesi seduto sul Trono. Paudice si è concentrato sin da subito solo ed esclusivamente su Gaia Gigli e Marika Abbonato. Le due ragazze sono le uniche che hanno davvero colpito il suo interesse e, in particolare, una di loro è riuscita a generare in lui la curiosità giusta per arrivare a questa. Malache va in onda oggi?ladi UeD del 23 maggio 2024:diLeggi anche: UeD 2024, chi è Marika (corteggiatrice): età, lavoro, Instagram Leggi anche: UeD 2024, chi è Gaia (corteggiatrice): età, lavoro, figlio, Instagram Chi non può seguire nel pomeriggio ladi UeD del 23 maggio 2024 non deve temere.