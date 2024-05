Uomini e Donne - Mario e Ida si sono rivisti da soli dopo l’ultimo confronto in TV

Uomini e Donne, la scelta di…" - uomini e donne, la scelta di…" - Ida Platano era un vero fiume in piena durante la scelta di Daniele, andata in onda il 23 maggio: la ragione delle sue lacrime. Daniele ha voluto che Ida Platano… Leggi ... informazione

"Uomini e Donne", Gaia Gigli è la scelta di Daniele Paudice - "uomini e donne", Gaia Gigli è la scelta di Daniele Paudice - Il tronista napoletano ha preferito la 25enne a Marika Abbonato: ecco la sua reazione ... tgcom24.mediaset

Indagine sulla salute in Svizzera, in dieci anni sempre più persone stressate sul lavoro - Indagine sulla salute in Svizzera, in dieci anni sempre più persone stressate sul lavoro - Indagine sulla salute in Svizzera. Nell'arco di dieci anni, la quota di persone che dichiarano di provare stress sul lavoro ... espansionetv