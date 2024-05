Uomini e Donne - Gemma fa un regalo a Daniele prima della scelta

Uomini e Donne, Daniele sceglie Gaia. Reazione di Marika: "Non ti odier - ...domani andrà in onda l'ultima puntata della stagione 2023/24 Domani purtroppo il pubblico di Uomini ... Niente da fare per Gemma Galgani che anche quest'anno non è riuscita a trovare l'uomo giusto per ... lanostratv

Elena Guerra: mons. Giulietti (Lucca), 'figura straordinaria, contribuì a diffondere la conoscenza dello Spirito Santo' - ... quella lucchese, che tra fine ottocento e inizio novecento ha donato alla Chiesa uomini ma soprattutto tante donne straordinarie come Gemma Galgani, Assunta Marchetti, Maria Domenica Brun Barbantini ... agensir