(Di giovedì 23 maggio 2024) Penne nere insenza sosta per la sicurezza. È stata una 72 ore no stop la maxi esercitazione diorganizzata daglidall’unità disezione dell’Ana di Lecco nell’ultimo week end. Alle grandi manovre – nome in codice24-, che si sono svolte tra Bellano e la frazione di Vendrogno, conbase a Camaggiore, hanno partecipato circa 200 volontari arrivati da tutta la Lombardia. Tra loro anche specialisti, piloti di droni e conduttori di unità cinofile. "Scopo dell’attività è stata la verifica suldelle capacità di reazione e operative dei volontari, chiamati a misurarsi con una emergenza territoriale di particolare gravità, diffusa e prolungata nel tempo: la simulazione prevedeva tra l’altro condizioni meteo avverse con non pochi danni al territorio, incendi boschivi, l’evacuazione di strutture scolastiche, la ricerca e l’assistenza di alcuni dispersi", spiega Cristian, coordinatoredell’Ana lecchese.

Avventurosa notte in tenda per bambini con la protezione civile di Codogno. L’evento, alla sua prima edizione, è ben riuscito ed è stato proposto nella notte tra il 17 e il 18 maggio nel cortile della scuola elementare Anna Vertua Gentile, a Codogno, e al Castello Douglas Scotti di Fombio. ilgiorno

Unitas 24, l’esercitazione è riuscita. Alpini della Protezione civile in campo - Unitas 24, l’esercitazione è riuscita. Alpini della protezione civile in campo - Penne nere in campo senza sosta per la sicurezza. È stata una 72 ore no stop la maxi esercitazione di protezione civile organizzata dagli alpini dall’unità di protezione civile della sezione dell’Ana ... ilgiorno

Invio a terzi di email con dati sulla ricezione di servizi sanitari: violazione privacy - Invio a terzi di email con dati sulla ricezione di servizi sanitari: violazione privacy - È illecito l’invio di una email contenente dati sulla ricezione di servizi sanitari inviata ad un soggetto diverso dall’interessato. diritto

Ricostruzione a Tricalle, sul tavolo il progetto per i palazzi pericolanti - Ricostruzione a Tricalle, sul tavolo il progetto per i palazzi pericolanti - Il comitato Santamaria chiede concretezza e soprattutto che siano stanziate risorse rilevanti, finanziarie e professionali, per progettare un piano di delocalizzazione finalizzato a costruire ... ilmessaggero