Una maglia - una storia… la Roma coccardata 1986-87

(Di giovedì 23 maggio 2024) La-87 Questa settimana condivido un’altra bella e particolaredelladegli anni Ottanta: un bellissimo modello della stagione-87.-87: laa costine Si tratta del cosiddetto “modello a costine”, realizzato dalla Ennerre con un materiale più pregiato del tradizionale acrilico: il filo di Scozia. Laè detta a “costine” in quanto presenta una serie di increspatura verticali che creano dei piccoli solchi su tutta l’ampiezza della stessa. Altro elemento caratteristico di questaè il colletto giallo a polo con una striscia rossa che ritroviamo allo stesso modo anche sui bordi manica, sempre di colore giallo. È unamolto rara che non era venduta tramite i canali del merchandising. Lausò questaesclusivamente a manica corta, alternandola con un modello lucido usato solo nel precampionato e quello tradizionale in “lanetta”.