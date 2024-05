Una brutta notizia per Vladimir Non poteva essere peggiore | cosa è successo all’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un’altra diretta de L’isola dei2024 è andata in onda segnando un record mai raggiunto prima nei fitti annali del reality sulla sopravvivenza in Honduras. A nulla è serviva la presunta amicizia speciale tra i naufraghi Artur e Karina o l’intervento della mamma di Greta Zuccarello. Una situazione oggi irrisolvibile. La prossima, la undicesima, puntata del programma condotto daLuxuria sarà trasmessa ancora di domenica questo 26 maggio. Mai, nella storia del reality, che andasse in onda nel giorno del riposo e dei flop, tolto qualche talk, per eccellenza. Ora pure il record tragico per l’isola dei2024. Isola dei, la: mainella storia del reality A svelare i dati horror incassati da Pier Silvio Berlusconi e la grande squadra diLuxuria è stato il giornalista di Dagospia e del suo omonimo blog, Davide Maggio, che ha riportato tutti gli ascolti inerenti alla serata di ieri.