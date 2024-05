Un sondaggio di Vueling svela l’identikit del viaggiatore più distratto e gli oggetti più comuni lasciati in aereo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’entusiasmo per il viaggio, le chiacchiere con i propri compagni di volo, il bisogno di rifocillarsi all’arrivo o la più semplice distrazione. Mille possono essere le ragioni che portano ad abbassare la guardia ed esporsi all’errore quando si viaggia in, incluso il rischio di dimenticarein volo. È su questo che si è concentrato un curiosocommissionato da, parte del gruppo IAG, che, su un campione di 1.000 italiani, ha individuatodelpiù: si tratta per la maggior parte di uomini col 62,5%, rispetto alle donne che col 37,5% si dimostrano meno propense a dimenticare effetti personali in viaggio; a livello di provenienza, ilpiùè del Sud o delle isole col 38,9%, seguito dal 38,2% proveniente dal Nord e il 22,9% dal Centro; infine, a livello anagrafico, “vince” la fascia d’età 25-35 anni col 29,9%, seguita dal 26,4% di chi ha tra i 46 e i 55 anni, il 25,7% tra i 36 e i 45 anni e a chiudere la classifica gli adulti tra i 56 e i 65 anni con il 18%.