Un comportamento stupido e pericoloso Un uomo si tuffa in acqua per colpire un’orca e viene multato

(Di giovedì 23 maggio 2024) In Nuova Zelanda, undi 5o anni si èto in, con l’intento dicon il suo corpoche stava nuotando tranquilla. Il Dipartimento della fauna (DoC) neozelandese ha espresso il proprio parere, criticando le azioni dell’: “Il video ci ha lasciato davvero sbalorditi. Unche dimostra uno scioccante disprezzo per il benessere dell’orca”. L’è statodi 600 dollari a seguito delle sue azioni al largo di Devonport, ad Auckland, del febbraio scorso, che lo hanno visto maltrattaremaschio adulta. Nel video si sentono in sottofondo le voci degli amici dell’che lo incitano. A un certo punto, il 50enne urla: “L’ho toccata” chiedendo agli altri membri della barca, se fossero riusciti a filmare le sue azioni. L’ufficiale investigativo principale del DoC, Hayden Loper, ha criticato ilirresponsabile dell’, in quanto “le orche sono animali immensamente potenti e questa situazione sarebbe potuta finire in modo orribile”.