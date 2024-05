Un caso politico | ecco chi è andato a trovare in carcere il maranza Baby Gang

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Soumahoro imbarca l'italo-marocchino “” nel suo nuovo partito? Non c'è l'ufficialità - come si dice durante il calciomercato - ma chissà. Il mitologico Aboubakar ha appena lanciato “Italia Plurale” - ufficialmente un'associazione contro «l'islamofobia» e l'«onda nera» intesa come le camicie - e ieri il deputato èneldi Busto Arsizio (nel Varesotto) per incontrare il rapper condannato in primo grado a 4 anni e 10 mesi per rapina e a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria nell'estate 2022. “”, pseudonimo di Zaccaria Mouhib, è l'idolo dei “”, i bulletti di seconda generazione tutto risse e bighellonaggio. Il parlamentare ivoriano ha diffuso un comunicato per rendere note le lagnanze del cantante.le: «Ho iniziato uno Soumah sciopero della fame perché sembra di vivere nel ‘700. Sciopero per le condizioni di vita dei detenuti. La mia infanzia», continua il rapper, «è stata risucchiata in un sistema ingiusto.