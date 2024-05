Ultime Notizie Roma del 23-05-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oggi a 32 anni dalla strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone la moglie Francesca Morvillo e tre poliziotti della scorta Vito Schifani Rocco Dicillo Antonio Montinaro la giornata di commemorazione che era dedicata ai 5 operai morti in un cantiere Casteldaccia lo scorso 6 maggio il programma della fondazione Falcone e guidata dalla sorella del magistrato Maria si apre alle 10 a palazzo in via Lincoln 72 Polinago l’azione del museo del presente trasmesso in diretta Rai fino alle 11:45 governo sarà presente con i ministri dell’interno della cultura Matteo piantedosi San Giuliano ai quali finiranno il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani il sindaco di Palermo Roberto lagalla invece presidente della provincia autonoma di Bolzano dianel fraider la presidente di azione parlamentare Antimafia Chiara colosimo ci saranno anche i vertici della dea dell’ FBI in rappresentanza del governo statunitense con la console generale 3T Robert Brown e l’ho già direttore generale dell’ FBI è amico del magistrato ucciso dalla mafia ancora maltempo al nord allerta arancione in Emiliagna e Veneto per i nubifragi in Lombardia e Piemonte le previsioni meteo danno peggioramento fino a domenica piogge precipitazioni in particolare sulla pianura padana centrale al nord-est danni all’agricoltura un po’ un video dopo l’incontro con il viceministro al MEF Maurizio Di Leo Giorgia Meloni ha chiuso così il caso del decreto ministeriale sono oggi ho incontrato il viceministro Leo ci siamo Confrontati sui contenuti del decreto ministeriale sul redditometro E siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere il provvedimento in attesa di ulteriori approfondimenti la premier nel video che poi è stato diffuso sui social nuova forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei ieri e 8:28 l’osservatorio Vesuviano arrivo Leva un terremoto di magnitudo 3.