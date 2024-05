Ultima Generazione imbratta il Ministero del Lavoro - anche tre giornalisti portati in questura

Blitz di Ultima Generazione, tre cronisti portati in Commissariato: è bufera - Blitz di Ultima Generazione, tre cronisti portati in Commissariato: è bufera - Blitz di Ultima Generazione, 3 cronisti portati in Commissariato Tre giornalisti sono stati bloccati dalla polizia mentre si stavano avvicinando ... affaritaliani

La polizia ferma tre cronisti e li tiene per ore in cella: siamo a Roma ma sembra la Russia di Putin - La polizia ferma tre cronisti e li tiene per ore in cella: siamo a Roma ma sembra la Russia di Putin - Un fotografo del Corsera, Massimo Barsoum, e due giornalisti, Roberto Di Matteo (freelance) e Angela Nittoli del Fatto Quotidiano, sono stati bloccati nei pressi di via XX Settembre da alcuni poliziot ... globalist

DMO Expo Tuscia a Viterbo, Montefiascone e Bolsena - DMO Expo Tuscia a Viterbo, Montefiascone e Bolsena - Continuano a pieno ritmo le attività della DMO Expo Tuscia. Dopo gli appuntamenti al TTG/Rimini nel 2022, allorchè fu presentato un interessantissimo filmato sul territorio, l’organizzazione di VisiTu ... unonotizie