Ufficiale - non rinnova con il club | nuovo bomber disponibile a parametro zero

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) A breve partirà la sessione estiva di calciomercato, ci saranno tante occasioni in giro per l’Europa, in questo caso dalla Spagna. Giovanni Manna sta già delineando nella propria mente il futuro Napoli. Il direttore sportivo scelto da Aurelio De Laurentiis sarebbe pienamente operativo da diverse settimane, ancor prima dell’ufficialità che ha sancito l’addio alla Juventus. A stretto contatto con il patron del, dovrà sciogliere i nodi sulla rifondazione tecnica del team, reduce dalla peggiore annata degli ultimi 15 anni. Ci saranno tante modifiche all’interno della rosa, con tanti azzurri pronti a salutare e tanti altri calciatori che potrebbero approdare alle falde del Vesuvio. Non solo giovani di belle speranze o calciatori di elevato costo, in casa Napoli si potrebbe guardare anche alle occasioni che offre il mercato dei parametri. Uno dei calciatori più appetibili della prossima sessione, potrebbe essere proprio Memphis Depay, che a fine stagione saluterà l’Atletico Madrid.