Ufficiale - Lopetegui al West Ham Felice Sono dove voglio essere

Club in ostaggio - Detto che è altamente improbabile che Giuntoli si faccia condizionare/convincere, va però detto che Lopetegui ha nel frattempo firmato per il West Ham e che nello specifico la dirigenza del Milan non ... ilgiornale

Milan e Juventus ostaggio dei tifosi ma Giuntoli difficilmente si farà condizionare (Il Giornale) - E ancora: ' Detto che è altamente improbabile che Giuntoli si faccia condizionare/convincere, va però detto che Lopetegui ha nel frattempo firmato per il West Ham e che nello specifico la dirigenza ... ilnapolista