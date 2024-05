UFFICIALE | Aguirre non continuerà a Maiorca

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: El entrenador mexicano Javierno seguirá al frente de la dirección técnica del Mallorca en LaLiga EA Sports, según han confirmado el club balear este miércoles, y sin anunciar aún quién será su reemplazante en el banquillo para la próxima temporada. El club balear posteó un comunicado en su web: “El entrenador del RCD Mallorca, Javier, no continuará en el club la próxima temporada. La entidad quiere agradecer al mexicano su enorme trabajo y profesionalidad durante su etapa como técnico bermellón”. NO HAY REEMPLAZANTE AÚN –> Los baleares, subcampeones de la Copa esta temporada, lo recordaron en su misiva: “Una etapa en la que ha conseguido, entre otras cosas, que el equipo vaya a enlazar su cuarta temporada consecutiva en Primera —la segunda racha más longeva de su historia—, una novena posición en la 2022/23 y la presencia del Mallorca, 21 años después, en una final de Copa del Rey, lo cual permite jugar la próxima Supercopa de España”.