UFFICIALE ? L’Inter va ad Oaktree - ora pure il comunicato del club!

(Di giovedì 23 maggio 2024)passa ufficialmente ad. C’è ildelnerazzurro ad attestare il passaggio di consegne con la famiglia Zhang.? “23 maggio 2024 – Il 22 maggio 2024 F.C. Internazionale Milano S.p.A. (“Inter”) ha ricevuto una comunicazione da parte del proprio socio Grand Tower S. à.r.l. (“GT”). Esso ha una partecipazione pari al 68,55% del capitale sociale di Inter – con la quale informata, tra l’altro, (i) dell’avvenuta escussione del pegno sulle azioni di Great Horizon S. à r.l. (socio unico di Grand Sunshine S. à r.l. che, a sua volta, è socio unico di GT) (“GH”) da parte di GLAS Trust Corporation Limited (“Security Agent”). In qualità di agente, e OCM Luxembourg Sunshine S. à r.l. (“OCM” un’entità riferibile ai fondi gestiti da/a entità affiliate aCapital Management, L.P. (“”)). In qualità di veicolo designato, nominato e autorizzato dal Security Agent; e (ii) della circostanza per cui, per effetto della predetta escussione, OCM ha acquisito il controllo diretto del 100% del capitale sociale di GH.