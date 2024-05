Ucraina - Nyt | la Casa Bianca valuta l' uso di armi Usa in Russia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il divieto imposto all'di usareamericane per colpire in territorio russo inizia a vacillare. Su spinta del Dipartimento di Stato si è infatti avviato un intenso dibattitto all'interno dellasulla possibilità di far cadere il tabù imposto dal presidente Joe Biden fin dall'inizio della guerra. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali sul divieto il segretario di Stato americano Antony Blinken ha cambiato idea dopo la sua recente visita a Kiev. Gli Stati Uniti stanno anchendo l'ipotesi si addestrare le truppe ucraine all'interno del Paese in guerra con Mosca, anche se non è chiaro come potrebbero reagire se gli addestratori finissero sotto attacco. .

Il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha affermato oggi che l’amministrazione del presidente Joe Biden non considera un genocidio l’uccisione di palestinesi a Gaza da parte di Israele nella guerra con Hamas. api.follow

Meghan Markle crede che le donne possano cambiare il mondo. E dopo la sua visita in stile presidenziale in Nigeria, gli esperti sostengono che si stia preparando a scalare la politica diretta alla Casa Bianca. La co-protagonista di Suits, Erika Alexander, ha dichiarato negli ultimi giorni che la duchessa del Sussex “si sta dirigendo alla Casa Bianca”, prevedendo di essere un’attivista e sostenitrice delle donne. velvetmag

