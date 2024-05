Tutti vogliono bene a Claudio Ranieri | a Leicester leggendario - ma che imprese con Parma e Cagliari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Diciannove squadre, quattro campionati diversi, trentotto anni sulla panchina, sei trofei e la più grande impresa del calcio moderno. La leggendaria carriera disi chiude oggi con questa sintesi di numeri, che non basta per ritrarla in pieno. La vittoria della Premier League con ilè il successo più memorabile, non solo della sua carriera, ma degli ultimi trent’anni di calcio. Ma già prima di quel trionfo il tecnico di San Saba si era guadagnato un posto nella storia, imponendosi come il miglior allenatore al mondo nel saper gestire le squadre in corsa. Nessuno sa individuare i problemi in una rosa e correggerli velocemente come ha fatto lui più volte. Una qualità che lo ha sempre accompagnato, anche nei momenti in cui il calcio è cambiato profondamente. Lo sport si trasformava,rimaneva competitivo, anche ereditando squadre costruite sulla base delle richieste di altri colleghi.