Turisti non vedenti lasciati a piedi dal taxi - Musitelli Azione | Fa impression - liberalizzare le licenze

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bergamo. Dopo le durissime parole del sindaco Giorgio Gori, che ha parlato di “servizio non all’altezza e danno d’immagine”, anche il segretario provinciale diAdrianointerviene sul caso deinonche non hanno trovato un solodisponibile per accompagnarli in giro per la città. I trepolacchi – tra cui una bimba piccola, anche lei non vedente – hanno denunciato gli stessi problemi anche nei giorni seguenti il loro arrivo a Bergamo. “Mi ha particolarmenteato quanto è accaduto, in una città che oltretutto punta sul turismo come elemento di sviluppo e traino – commenta-. A parte gli aspetti sociali del caso, che hanno in assoluto la prevalenza delle considerazioni, c’è in questo esempio il ritratto di un paese ancora vittima dei ricatti di categorie di interessi. Non è tollerabile che, autorizzazioni e nulla-osta che dir si voglia, per l’esercizio di attività imprenditoriali, a maggior ragione se di pubblico interesse, siano ostaggio di pochi monopolisti a detrimento di molti: vale per isti come per i balneari che si sono appropriati di beni demaniali pubblici e hanno la pretesa di chiudere la porta alla libera concorrenza ed al mercato”.