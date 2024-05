Tumore della vescica - campagna ‘In viaggio verso la prevenzione’ a Milan - Bari e Roma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 mag. (Adnkronos Salute) – Ilrappresenta in Italia la quinta neoplasia per incidenza e in urologia è secondo solo alprostata: più comune tra i 60 e i 70 anni, è tre volte più frequente negli uomini che nelle donne. Proprio per sensibilizzare su questa patologia e promuovere la conoscenza dei sintomi, favorendo così la diagnosi, Merck Italia, affiliata italiana di Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha lanciato la‘Inla, patrocinata da Associazione Palinuro – Pazienti liberi dalle neoplasie uroteliali e Siuro – Società italiana di uro-oncologia. L’iniziativa, che prende il via in occasione del Bladder Cancer Awareness Month, intende rappresentare la prevenzione come un, che parte prima di tutto dalla consapevolezza e conoscenzapatologia. Una grande valigia farà tappa in tre città italiane (o,), a simboleggiare il bagaglio di conoscenze necessarie per affrontare al meglio, con le informazioni e gli strumenti giusti, una patologia che richiede un’attenzione prioritaria e in cui la mancanza di sintomi specifici iniziali può ostacolare una diagnosi precoce.