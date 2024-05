Tu lo sai - ce l' avevi solo tu | Lele Adan - le parole su Gasperini stupiscono tutti

(Di giovedì 23 maggio 2024) L'impresa dell'Atalanta, vincitrice dell'Europa League, ha scaldato i cuori digli appassionati in Italia e nel mondo. La piccola Dea diè diventata grande, battendo con un secco 3-0 la corazzata imbattibile del Bayer Leverkusen. Nel post partita uni al settimo cielo per la prestazione dei nerazzurri non è riuscito a trattenere l'emozione e i complimenti per il Gasp: "Gian Piero, ma tu sai che una vita fa questa visione ce l'tu? Una vita fa questa visione eratua! Questa visione dove adessovanno nel calcio, era tua! E l'hai coltivata col lavoro, con le idee, difendendola, rinnovandola". Il tecnico, visibilmente emozionato, ha risposto adi ringraziandoquelli che lo hanno aiutato a raggiungere quest'incredibile successo: "Eh ma io devo ringraziare veramentequelli che mi hanno dato la possibilità da quando ho iniziato. Poi sicuramente l'esperienza di Genova è stata straordinaria e poi dopo qui a Bergamo ho trovato le condizioni migliori, mi hanno lasciato veramente lavorare, mi hanno dato veramente la possibilità… mai una qualche parola, sempre grandissima fiducia".

Lookman ora vale 50 milioni, anche Barcellona si innamora - Lookman ora vale 50 milioni, anche Barcellona si innamora - La tripletta nella finale di Europa League ha fatto schizzare, secondo molti addetti ai lavori, da 30 a 50 milioni il valore di mercato dell'ex oggetto misterioso del Lipsia, Ademola Lookman. ansa

Europa League, Cristina Parodi: "che impresa la mia Atalanta, vorrei Gasp a vita" - Europa League, Cristina Parodi: "che impresa la mia Atalanta, vorrei Gasp a vita" - "È stata una serata trionfale, una gioia immensa per tutta Bergamo e per noi di famiglia. Una grande soddisfazione, la dimostrazione che quando ... sportmediaset.mediaset

Il Napoli alla ricerca del nuovo allenatore, Santacroce: “Gasperini No, meglio Conte. De Laurentiis non può sbagliare” - Il Napoli alla ricerca del nuovo allenatore, Santacroce: “gasperini No, meglio Conte. De Laurentiis non può sbagliare” - Il Napoli non può sbagliare allenatore, con Fabiano Santacroce che a Tag24 ha spiegato chi preferirebbe tra gasperini e Conte. tag24