Truffe ed estorsioni agli anziani | sgominata una centrale a Napoli Colpi nel Lazio e altre regioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 –edunacon base a. Sono 17 le misure cautelari emesse dal gip di Roma: 7 persone sono finite in carcere e10arresti domiciliari. Vittime rintracciate nele in diversed’Italia, almeno 80in sei mesi messi a segno dalla banda soprattutto (ma non solo) nelle province di Roma,, Latina e Viterbo. Ecco cosa è successo e come agiva la banda. A capo dell’organizzazione, un’intera famiglia napoletana. Gli arresti Le indagini Come avvenivano leTruffatori in trasferta Il manuale della truffa Gli arresti Dalle prime luci dell’alba, su delega della procura di Roma, i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 17 persone – 7 in carcere e 10arresti domiciliari – di cui 13 gravemente indiziate di appartenere a un sodalizio criminale dedito aeda danno di