Truffe agli anziani | misura cautelare di carcerazione e domiciliari per diciassette persone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ipotizzata l’associazione per delinquere per 13capeggiate da una famiglia di Napoli dove vi era la sede operativa con la “centrale telefonica”: da li partivano chiamate adDalle prime luci dell’alba, su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nella provincia di Napoli, supportati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di 17(7 in carcere e 10arresti), di cui 13 gravemente indiziate di appartenere a un sodalizio criminale (art. 416 c.p.) dedito a “” e “estorsioni” in danno die gli altri 4 di avere avuto un ruolo nell’esecuzione dei colpi.Come riscontro, nel corso dell’attività di indagine, i Carabinieri hanno inoltre eseguito 10 arresti, in flagranza di reato, perconsumate a Roma in danno di, con contestuale recupero e restituzione della refurtiva.