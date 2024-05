Truffe agli anziani - 17 gli arresti

TRUFFE AGLI ANZIANI – A SEGUITO DI INDAGINI DIRETTE DALLA PROCURA DI ROMA, CARABINIERI NOTIFICANO ORDINANZA CHE DISPONE CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE E AI DOMICILIARI PER 17 PERSONE. IPOTIZZATA L’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (416 C.

ilcorrieredellacitta

Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Osimo (Ancona), insieme ai colleghi delle compagnie di Napoli-Centro e Napoli-Bagnoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne e un 45enne campani per truffa aggravata continuata, commessa in danno di persone anziane.

anteprima24