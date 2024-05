Truffe agli anziani - 17 arresti a Napoli Scoperto anche il copione con le frasi da dire per raggirare le vittime

Tempo di lettura: 2 minuti In quell’appartamento al quarto piano, in vico Parrettari, c’è poca luce. I palazzi sono incollati spalla a spalla e anche quelli sull’altro lato della strada possono essere sfiorati allungando le braccia. anteprima24

Napoli, 2 maggio 2024 – Si fingevano avvocati e carabinieri per raggirare persone anziane in tutta Italia, un gruppo di persone che aveva allestito un piccolo call center dedicato alle truffe agli anziani in un appartamento a Napoli.

