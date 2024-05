Truffavano anziani con telefonate - dicendo di essere avvocati o carabinieri | 17 arresti La centrale operativa era a Napoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Adescavano le vittime – scelte casualmente tramite ricerche fatte su internet o sulle pagine bianche – condalla loro “” ae poi, su auto a noleggio, i truffatori raggiungevano glia Roma e in altre città del Lazio e della Campania. È quanto ricostruito dalle indagini deidel Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, sotto la direzione della Procura della Capitale, che hanno portato all’esecuzione – dall’alba di giovedì – di 17 misure cautelari, 7 in carcere e 10 ai domiciliari: 13 persone sono indiziate di appartenere a una organizzazione dedita a truffe ed estorsioni in danno die altre 4 di averli aiutati nell’esecuzione dei colpi. Fingendosi impiegato delle poste, assicuratore, avvocato o carabiniere, il “telefonista” diceva che un familiare doveva saldare il debito per ritirare un pacco o che aveva provocato un incidente stradale, che l’assicurazione era scaduta e che, per “sistemare” le cose, era necessario consegnare denaro o gioielli.