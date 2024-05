Trionfo Atalanta - Sofia Goggia | Fiera di essere nata qui Grazie a Percass - aspettiamo tutti a braccia aperte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ancheè scesa in piazza per celebrare ildell’in Europa League. La sciatrice bergamasca è stata l’inviata d’eccezione per Sky Sport nelle vie di Bergamo, con il popolo della Dea giustamente in preda ai festeggiamenti per una vittoria che è già storia. “C’è un casino pazzesco, dobbiamo direi. Abbiamo dei valori che sono insiti nella nostra indole – spiega– Incarno anche io questi valori e sonodi poter dire diqui esattamente come l’.” Nelle prossime ore i festeggiamenti andranno ancora avanti e raggiungeranno l’apice con il rientro della squadra in città da Dublino: “Dobbiamo ringraziarli,”, conclude la sciatrice. Proprio coni, collegato da Dublino, c’è stato un divertente scambio di battute in diretta tv. Il presidente dell’sentendo il tifo in delirio a Bergamo chiedeva adi caricare ulteriormente l’ambiente.