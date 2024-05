Trionfo Atalanta in Europa League | le pagelle dei bergamaschi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dublino, 23 maggio 2024 – Ildell’inè destinato a rimanere nella storia del calcio italiano, oltre che della Dea. L’ultima vittoria tricolore risaliva al 1999, quando a vincere fu il Parma di Alberto Malesani. Di acqua sotto i ponti, nel frattempo, ne è passata. E Gasperini, all’età di 66 anni e dopo varie finali perse, ce l’ha fatta. La Coppa è sua. E se l’è portata a casa schiantando l’imbattibile Bayer Leverkusen, costretto a capitolare (per la prima volta in stagione) sotto i 3 colpi di Ademola Lookman. Ihanno giocato una partita perfetta, con i tedeschi sempre in balia e mai in grado di rispondere. Ledell’Musso: 6,5.Gasperini lo preferisce a Carnesecchi anche in finale, ed è giusto così. Musso ha giocato tutte le partite di coppa, è giusto che giochi anche quella più importante. Ma, anche se sembra impossibile da credere, visto il livello dell’avversario.

La festa è appena iniziata. L’Atalanta è in delirio e la citta di Bergamo omaggia la squadra dopo la storica vittoria in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. 15mila persone si sono radunate davanti ai maxi-schermi voluti dal Comune di Bergamo, installati in collaborazione con Terravision Electric, ad assistere al grande storico successo della squadra nerazzurra. calcioweb.eu

