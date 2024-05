Trionfo Atalanta - i giocatori con la coppa accolti dai tifosi | festa a Orio e Zingonia - Foto e video

LIVE | Atalanta, bagno di folla a Bergamo! Tifosi IMPAZZITI | OneFootball - LIVE | Atalanta, bagno di folla a Bergamo! Tifosi IMPAZZITI | OneFootball - Questo browser non è supportato, ne utilizzi uno diverso o installi l'applicazione. La Dea è partita con un volo alle 11 da Dublino per atterrare alle 14 all’aeroporto di Bergamo-orio Al Serio. Come r ... onefootball

Atalanta sbarcata a Bergamo con la coppa, l'abbraccio dei tifosi all'aeroporto. Lookman con il pallone della tripletta al Bayer - Atalanta sbarcata a Bergamo con la coppa, l'abbraccio dei tifosi all'aeroporto. Lookman con il pallone della tripletta al Bayer - Cori, bandiere e striscioni, una festa dopo la nottata di festa tra Dublino e Bergamo. Circa un migliaio di tifosi ha atteso lo sbarco dell'Atalanta all'aeroporto di orio al ... ilgazzettino

L’Atalanta: «Grazie a tutti, la prossima settimana una festa con i tifosi» - L’Atalanta: «Grazie a tutti, la prossima settimana una festa con i tifosi» - L’ANNUNCIO. Il club: «Traguardo storico da celebrare tutti insieme, il programma nei prossimi giorni: grazie di cuore a tutti i tifosi per la loro passione ed il loro grande attaccamento!». ecodibergamo