Trieste - la giunta leghista fa saltare l’incontro a scuola con un migrante Poi si giustificano | Non c’era contradditorio

(Di giovedì 23 maggio 2024) No alla testimonianza di un“senza un”. A sollevare il caso fino a chiedere l’intervento dell’Ufficio scolastico regionale sono stati gli assessori all’Istruzione e alla Sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen e Pier Paolo Roberti. I due esponenti dellahanno ottenuto la sospensione delprogrammato il 21 maggio presso l’Istituto “Italo Svevo” di, al quale avrebbero presenziato un rappresentante del Consorzio italiano di solidarietà (Ics) e una persona arrivata da un altro Paese attraverso un viaggio disperato. L’iniziativa promossa da un genitore che lavora a favore dell’accoglienza era stata concordata dall’Ics con un insegnante e la direzione della. Un’occasione per parlare della rotta Balcanica con un operatore, un mediatore linguistico e uno o più richiedenti asilo arrivati da poco in Italia.

