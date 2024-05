Tribunale da demolire - Piazza polmone verde | le idee di Genovese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Un grandee un parcheggio adeguato alle esigenze della comunità in pieno centro urbano. Sorgeranno al posto del Palazzo di Giustizia e saranno un biglietto da visita di sicuro impatto per quanti visiteranno la nostra città”. La prima mossa nella direzione di un capoluogo più green Rino, candidato a sindaco del “Patto civico per Avellino”, la immagina aD’Armi. “Il Palazzo di Giustizia, ormai fatiscente e funzionalmente non più adeguato alle stesse esigenze degli uffici giudiziari, deve essere abbattuto.d’Armi deve tornare ad avere il suo ruolo died anche di più. Diventerà un parco, un’oasi diattrezzato nel cuore della città, con parcheggi interrati. Lo faremo creando in altro sito la Cittadella Giudiziaria, che accorperà oltre agli attuali uffici presenti nel Palazzo, il giudice di Pace e, se possibile, la caserma della Guardia di Finanza.