(Di giovedì 23 maggio 2024) Ai nastri di partenza il Festival dell’Economia di, con la città che si tinge di arancione, colore ufficiale della rassegna, organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing e dedicata ai dilemmi che attanagliano il: dalle tensioni geopolitiche alla crescita economica. Da oggi, per quattro giorni, la politica, con in testa la premier Giorgia Meloni, e gli esperti si confronteranno sugli equilibri mondiali cheno e, con le elezioni alle porte, anche sul futuro dell’Europa. La presenza di 5 Nobel, rappresentanti del governo e imprenditori (in primis il presidente di Confindustria Emanuele Orsini) farà diun "osservatorio e un laboratorio sui problemi ma anche sulle ambizioni del Paese", spiega Maurizio Fugatti, presidente della Provincia. Attesi 22 ministri, 80 relatori delaccademico, 40 tra i più importanti economisti. .

Trento, focus sul mondo che cambia - trento, focus sul mondo che cambia - organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing e dedicata ai dilemmi che attanagliano il mondo: dalle tensioni geopolitiche alla crescita economica. Da oggi, per quattro giorni, la politica, con ... quotidiano

Festival dell'Economia 2024 a Trento: programma, ospiti e conferenze da non perdere - Festival dell'Economia 2024 a trento: programma, ospiti e conferenze da non perdere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festival dell'Economia 2024 a trento: programma, ospiti e conferenze da non perdere ... tg24.sky

Al via il Festival dell’Economia di Trento, oltre 300 eventi per “Quo Vadis I dilemmi del... - Al via il Festival dell’Economia di trento, oltre 300 eventi per “Quo Vadis I dilemmi del... - AGI - 5 premi Nobel, 22 ministri e oltre 80 relatori del mondo accademico, 40 economisti, 40 relatori internazionali e oltre 60 tra manager e imprenditori. In quattro giorni oltre 330 eventi animerann ... msn