Tre giorni con tutto quello che avreste voluto sapere sul ciclo mestruale e forse non avete mai osato chiedere

Il Festival del Ciclo Mestruale torna a Milano per la terza edizione dal 24 al 26 maggio presso Rob de Matt, associazione di promozione sociale e culturale in zona Dergano con workshop, talk e momenti di intrattenimento.

Jessica Biel lo definisce “un vero e proprio caso”, parlando di A Kids Book About Period, il libro che l’attrice e produttrice ha realizzato con la socia Michelle Purple in collaborazione con A Kids Co. e period.org, organizzazione non profit globale che si impegna a eliminare la period poverty e lo stigma mestrual.

