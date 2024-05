Tragedia a San Pedro Garza | crolla tendone - 4 morti e quindici feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una graveha colpito il comune di San, parte dell’area metropolitana del centro industriale di Monterrey, nello stato nordorientale messicano di Nuevo Leon. Unto, provocando la morte di quattro persone e il ferimento di altre. L’incidente è avvenuto poco dopo che il candidato presidenziale Jorge Álvarez Máynez aveva tenuto un discorso al suo interno. Il candidato Máynez ha rassicurato i suoi sostenitori e la popolazione tramite il suo account X, dichiarando: “Sto bene e sono in contatto con le autorità per seguire l’evolversi di quanto accaduto: la cosa più importante in questo momento è prendersi cura delle vittime dell’incidente.” Le autorità locali stanno indagando sulle cause del crollo, mentre le squadre di emergenza sono al lavoro per prestare soccorso aie mettere in sicurezza l’area. La comunità è sotto shock per l’accaduto e si stringe attorno alle famiglie delle vittime in questo momento di dolore.