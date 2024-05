Traffico Roma del 23-05-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare dove abbiamo coda in interna tra Trionfale Cassia bis qui anche a causa di un incidente e proseguendo peraltre cose tra Flaminia e salari e poi tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24Teramo da via Fiorentini al Raccordo Anulare in questa direzione incidente su via Salaria all'altezza di via Angelo Banti ci sono in colonna da Settebagni verso Monterotondo ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni era lentamente e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Tiburtina e Salaria proseguono i lavori di notte al sottovia di collegamento tra la circonvallazione Ostiense via Cristoforo Colombo chiuso dalle 22 e fino alle 16 domani mattina